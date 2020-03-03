Экономист рассказал о перспективах рынка производства конопли

Главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри рассказал о перспективах рынка производства конопли. Он уверен, что мировая индустрия будет расти в ближайшие пять лет, однако существуют значительные риски, сообщает РИА "Новости".

— Индустрия каннабиса предлагает отличные перспективы роста на ближайшие пять лет, но их сопровождает большой риск. Отрасль теряет свободный денежный поток, что ставит под угрозу рефинансирование её роста и операционной деятельности, — отметил эксперт.

Гарнри считает, что проблема заключается в слабой прибыльности при сильном росте, у данного направления есть серьёзные проблемы с рефинансированием. Среди индивидуальных рисков экономист отметил усиление законодательных запретов из-за немедицинского употребления конопли.

Он заключил, что финансирование отрасли со стороны банков пошло на убыль, перейдя в руки акционеров, что ещё раз подчёркивает высокорисковую природу индустрии каннабиса, несмотря на быстрый рост выручки.

Напомним, в России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак для промышленности и медицины.