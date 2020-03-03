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Экономист рассказал о перспективах рынка производства конопли

Среди индивидуальных рисков акционеров — ужесточение законодательства из-за немедицинского использования каннабиса.

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Фото © Pixabay

Главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри рассказал о перспективах рынка производства конопли. Он уверен, что мировая индустрия будет расти в ближайшие пять лет, однако существуют значительные риски, сообщает РИА "Новости".

Индустрия каннабиса предлагает отличные перспективы роста на ближайшие пять лет, но их сопровождает большой риск. Отрасль теряет свободный денежный поток, что ставит под угрозу рефинансирование её роста и операционной деятельности, — отметил эксперт.

Гарнри считает, что проблема заключается в слабой прибыльности при сильном росте, у данного направления есть серьёзные проблемы с рефинансированием. Среди индивидуальных рисков экономист отметил усиление законодательных запретов из-за немедицинского употребления конопли.

Он заключил, что финансирование отрасли со стороны банков пошло на убыль, перейдя в руки акционеров, что ещё раз подчёркивает высокорисковую природу индустрии каннабиса, несмотря на быстрый рост выручки.

Напомним, в России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак для промышленности и медицины.

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