Башкирские заключённые могут перейти на съедобные ложки

Он отметил, что столовые приборы будут изготавливаться из муки, молока и масла, а их рецептура позволит осуждённому съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнёт размокать. После употреблённого блюда каждый сможет полакомиться и прибором, ведь включённые в состав продукты также входят и в норматив питания осуждённых на лишение свободы.