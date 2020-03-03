Башкирские заключённые могут перейти на съедобные ложки

Глава компании "Первые съедобные ложки" Вадим Фаттахов предложил Управлению Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Башкортостан заменить алюминиевые ложки продукцией своей фирмы.
Он отметил, что столовые приборы будут изготавливаться из муки, молока и масла, а их рецептура позволит осуждённому съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнёт размокать. После употреблённого блюда каждый сможет полакомиться и прибором, ведь включённые в состав продукты также входят и в норматив питания осуждённых на лишение свободы.
Подобные ложки позволят избежать случаев использования столовых приборов не по прямому назначению, в частности в виде заточек, что, по словам представителя компании, не является редкостью, отметил Фаттахов в беседе с РИА "Новости".
Он сообщил, что направил письмо с предложением начальнику УФСИН России по Республике Башкортостан Алексею Чирикову и может предоставить колонии партию ложек для тестового ознакомления.