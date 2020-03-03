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В Бразилии 18 человек погибли во время кораблекрушения

Ещё 22 человека числятся пропавшими без вести.

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На севере Бразилии, в штате Амапа, затонуло судно "Анна-Каролина III", перевозившее пассажиров. 18 человек погибли, 46 удалось спасти, сообщает Globo.

В настоящее время 22 пассажира числятся пропавшими без вести, их ищут спасатели и военные. Поиски осложнялись плохими погодными условиями. На место происшествия направлены вертолёты ВМС, они участвуют в спасательной операции и доставляют тела погибших в Макапу для проведения экспертизы и опознания родственниками.

Властям неизвестно точное число находившихся на борту. Среди причин крушения назван сильный ветер, перевернувший судно, выживших спас проходивший мимо паром. Сейчас судно полностью затоплено, глубина русла в этом месте составляет около 12 метров.

Генпрокуратура страны заявила о создании в регионе комиссии по надзору за речным транспортом, которая, в частности, займётся расследованием причин трагедии. По словам прокурора, перевозчик не имел официального реестра пассажиров и грузов. По сообщениям в "Твиттере", именно перегруз корабля и стал причиной затопления.

Ранее в Мьянме 60-летний капитан корабля бросился в воду с 12 метров, чтобы спасти пассажирку.

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