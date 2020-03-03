В Бразилии 18 человек погибли во время кораблекрушения

Vídeo mostra que excesso de mercadoria teria sido o fator principal para naufrágio do Navio Anna Karolinne III, no Amapá. pic.twitter.com/VAYnJS7H71 — Feunandøs (@cobblepot__) February 29, 2020

На севере Бразилии, в штате Амапа, затонуло судно "Анна-Каролина III", перевозившее пассажиров. 18 человек погибли, 46 удалось спасти, сообщает Globo.

Sobe para seis o número de mortos em naufrágio no Amapá.https://t.co/rx9e4PJd1n pic.twitter.com/Wr7ksYoFP3 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) March 2, 2020

В настоящее время 22 пассажира числятся пропавшими без вести, их ищут спасатели и военные. Поиски осложнялись плохими погодными условиями. На место происшествия направлены вертолёты ВМС, они участвуют в спасательной операции и доставляют тела погибших в Макапу для проведения экспертизы и опознания родственниками.

Властям неизвестно точное число находившихся на борту. Среди причин крушения назван сильный ветер, перевернувший судно, выживших спас проходивший мимо паром. Сейчас судно полностью затоплено, глубина русла в этом месте составляет около 12 метров.

#Brasil | Unas 13 personas murieron en el naufragio Anna karoline III, en el estado de Amapá → https://t.co/bHYY6KRee2



La embarcación naufragó el el pasado 29 de febrero en el río Jari pic.twitter.com/TzG09IAzhT — teleSUR TV (@teleSURtv) March 3, 2020

Генпрокуратура страны заявила о создании в регионе комиссии по надзору за речным транспортом, которая, в частности, займётся расследованием причин трагедии. По словам прокурора, перевозчик не имел официального реестра пассажиров и грузов. По сообщениям в "Твиттере", именно перегруз корабля и стал причиной затопления.

Ранее в Мьянме 60-летний капитан корабля бросился в воду с 12 метров, чтобы спасти пассажирку.