Украинский телеканал для Донбасса не начнёт вещание из-за отсутствия лицензии

Украинская телекомпания "Дом", которая создала канал для вещания на неподконтрольных Незалежной территориях Донбасса, пока не сможет начать своё вещание из-за отсутствия полного пакета необходимых документов, об этом сообщил член Национального совета Украины по телерадиовещанию Сергей Костинский на странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что телеканалу в любом случае придётся обратиться в Нацсовет для получения лицензии. Костинский пояснил, что в понедельник регулятор на внеочередном заседании переоформил каналу лицензию лишь на спутниковое вещание, однако он не будет выходить в эфир в таком формате.

Сам Костинский считает "ерундой" вещание через кабельные сети. Он добавил, что не голосовал за это, поскольку ознакомился с проектом за 40 минут до заседания.

— Не хочу голосовать за "кота в мешке". Все члены Нацсовета, которые своим решением должны были дать жизнь этому телеканалу, не были заблаговременно ознакомлены с его концепцией, с контентом, — подчеркнул он.

Костинский также отметил, что информационным программам планируется уделять лишь час в сутки, а всё остальное время будут транслироваться развлекательные.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины планирует в феврале 2020 года запустить телеканал, который будет ориентирован на жителей Донбасса.