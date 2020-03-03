В Оренбурге полицейский дознаватель и сотрудница суда разрисовали баллончиками лифт — видео

Видео © VK / Подслушано Оренбург

В Оренбурге произошёл акт вандализма: две молодые дамы, явно навеселе, разрисовали лифт аэрозольной краской из баллончиков. По данным издания Orengrad.ru, одна из хулиганок работает полицейским дознавателем, а другая — сотрудница суда.

На кадрах видно, что девушки наносят на стены сердечки и надписи, а когда замечают камеру — то закрашивают и её. Вероятно, они находились в алкогольном опьянении, при входе в лифт девушки пошатывались и держались друг за друга. Безобразницы весело смеются и получают удовольствие от процесса.

В УМВД РФ по Оренбургской области подтвердили, что одна из дам — их сотрудница, и сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. Решение будет принято по её окончании. Начальник нарушительницы будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.



Позже девушек заставили отмыть "художества", на следующем видео они в перчатках и с тряпками оттирают краску. Как сообщает издание, сейчас стены лифта чистые.