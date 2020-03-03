Прокурор запросил два года колонии для срочника, издевавшегося над Рамилем Шамсутдиновым

Государственный обвинитель запросил два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей для срочника Руслана Мухатова, обвиняемого по делу об издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью сослуживцами в воинской части Забайкальского края. Об этом из зала Читинского военного гарнизонного суда передаёт корреспондент Лайфа.

По словам прокурора, дедовщина, которую практиковал Мухатов, снижает доверие к армии. Подсудимый заявил, что признал свою вину, всё осознал и раскаялся в содеянном. Также отмечается, что следствие не нашло связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую Шамсутдинов устроил в части.

Приговор Мухатову будет оглашён в 16:00 по местному времени (10:00 мск).