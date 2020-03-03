Во вторник москвичей ожидает облачная погода и умеренный дождь

В третий день весны жителей и гостей столицы ожидает облачная погода и местами умеренный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днём в Москве составит +4...+6 °С, а ночью столбики термометров в столице опустятся до +3...+5 °С. в Подмосковье днём ожидается 2–7 градусов тепла, а ночью температура опустится до нуля градусов.

Ветер будет южный, скорость 5–10 м/c. Ночью он дополнится юго-восточным. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 94%.

Напомним, ранее синоптики пообещали москвичам тёплый март с очень обманчивой погодой.