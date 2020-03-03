Испанский велосипедист-экстремал доехал из Магадана до озера Байкал

Испанский путешественник-экстремал Хосе Андрес Абьян Пахарес, преодолевающий на велосипеде расстояние в пять тысяч километров, почти добрался от Магадана до заветной цели — озера Байкал. Как сообщает РИА "Новости", путешественнику осталось примерно 200 километров до конечной точки маршрута.

— Я уже видел Байкал, чему очень рад. Здесь, в Сибири, конечно, намного легче, чем на Колыме или в Якутии. Температура держится примерно на минус 20 градусах, бывает и теплее. Это уже почти Испания для меня после 60-градусных морозов. Мне осталось совсем немного, но пока сложно сказать, когда именно я доберусь до Иркутска. Здесь шёл сильный снег, мне приходилось останавливаться. Погода непредсказуемая, — рассказал сам испанец.

Как сообщал Лайф, это была вторая попытка испанца преодолеть расстояние от Магадана до Байкала на велосипеде: в декабре 2018-го он уже начинал одно путешествие, однако оно закончилось в палатке на Колымской трассе, когда на улице была температура ниже −50 °С. Его нашли трое местных жителей — Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев — и доставили в ближайшую больницу. Экстремал сильно обморозил руку, ему пришлось лечиться в России, а затем в родной испанской Сарагосе.

Спустя год, в январе 2019-го, Хосе вновь прибыл в Магадан с велосипедом, более утеплённым снаряжением и запасом калорийной еды. Но и эта поездка не прошла без ЧП — в Якутии его транспорт сломался, однако испанцу удалось починить велосипед и он продолжил свой путь.