Эксперты обнаружили в красной губной помаде кадмий и никель

В матовых губных помадах российских и зарубежных брендов содержатся кадмий и никель. И хотя законодательно в помаде не нормируется наличие металлов, согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно, сообщается на сайте "Роскачества".

Всего экспертами было проверено 20 торговых марок разной стоимости — от 182 до 2727 рублей за штуку. По результатам исследований кадмий был обнаружен в пяти торговых марках (Avon, Chanel, Clinique, Divage и Lancome), никель – в четырёх (Art-Visage, Chanel, Oriflame и Pupa).

В то же время в "Роскачестве" подчеркнули, что при этом ни одна из 20 проверенных марок не нарушила требований российского законодательства в части безопасности.

Также эксперты проверили устойчивость помады. Из проверенных марок три бренда оказались не слишком устойчивыми, а для зимнего времени не подойдут два из представленных. При тёплой погоде лучше не наносить помаду трёх марок.

У представителей "Роскачества" возникли претензии к упаковке товаров. Так, у восьми брендов отсутствовал цветовой индикатор, а у четырёх он не соответствовал реальному цвету помады. Семь марок выполнили все требования правильно, представив на упаковке реальный цвет, а ещё один бренд сделал прозрачной часть футлярчика, чтобы цвет можно было разглядеть.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты "Роскачества" проверили муку для блинов.