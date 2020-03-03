Суд в Омске приговорил к 11 годам мать, убившую двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

— Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год , — рассказали в областной прокуратуре.

Как доказало обвинение, 9 мая прошлого года мать двоих детей увидела, что евшая булочку дочь накрошила, и стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки. Малышка задохнулась, а сожитель помог Светлане избавиться от следов преступления. Он положил тело ребёнка в сумку и сутки держал в холодильнике, а затем вынес и спрятал в неизвестном месте. Тело так и не нашли, поскольку мужчина 19 мая умер от алкогольной интоксикации.