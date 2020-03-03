"Дай ей Бог здоровья!" Путин оценил роль несистемной оппозиции в жизни страны

Президент России Владимир Путин отметил важность несистемной оппозиции для изменения жизни страны в лучшую сторону. Однако, по мнению главы государства, они должны придерживаться норм закона в своей деятельности.

— Что касается так называемой несистемной оппозиции — и ей дай Бог здоровья! Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По мнению президента, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью. Путин считает, что это хорошо. Однако он напомнил, что в России есть нормы, которых должны придерживаться все, включая несистемную оппозицию.

В этом же интервью Владимир Путин рассказывал о жалобе президента США Дональда Трампа на огромные размеры военного бюджета Штатов.