Путин признался, что с восторгом наблюдает за работой волонтёров

Президент России Владимир Путин признался, что "прямо со слезами на глазах" наблюдает за деятельностью волонтёров в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, экологии и так далее.
— Активная часть общества — это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже... Они просто помогают людям активно. Здорово. Вы знаете, я иногда смотрю на них с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Глава государства отметил, что эти "молодые, эффективные, деятельные люди" составляют одну из самых активных частей российского общества.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что волонтёры часто работают эффективнее чиновников, поскольку их деятельность не обусловлена никакими прагматическими интересами, в том числе получением прибыли.