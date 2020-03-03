Путин признался, что с восторгом наблюдает за работой волонтёров

— Активная часть общества — это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже... Они просто помогают людям активно. Здорово. Вы знаете, я иногда смотрю на них с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".