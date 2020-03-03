В Южной Корее образовались очереди на госпитализацию больных коронавирусом

Почти две тысячи жителей южнокорейского города Тэгу, заболевших коронавирусом нового типа, вынуждены проходить лечение дома, потому что в местных больницах нет мест для их госпитализации. Власти страны признались, что очередь возникла из-за неверного анализа ситуации, они не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса.

— Около 1800 подтверждённых заражённых в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли предугадать масштаб распространения коронавируса и многим заражённым приходится ждать у себя в домах, — сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип.

Отметим, по последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 4812 случаев заражения CoVID-2019. Число жертв заболевания уже составляет 29 человек. А вот выздоровело всего лишь 34 человека. Как сообщал Лайф, из-за вспышки заболевания в Южной Корее Россия ограничила авиасообщение с этой страной.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. На данный момент зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения по всему миру, а общее число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек.