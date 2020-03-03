Самолёт с рейса Новосибирск — Москва запросил экстренную посадку в Перми

В Перми готовится совершить экстренную посадку авиалайнер, следовавший рейсом Новосибирск — Москва. Он уже резко изменил курс. Судя по данным сервиса FlightRadar, это рейс авиакомпании S7, который должен был прибыть в Москву в 12:25.

Как видно на карте ресурса, самолёт резко повернул налево в направлении Перми, когда был к югу от города, миновав Красноуфимск. Причина экстренной посадки пока не известна.

В феврале самолёт с этого же рейса вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков неисправности.