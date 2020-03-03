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Шесть первоклассников получили ожоги глаз, лица и шеи в московской школе

По предварительным данным, учительница забыла выключить антибактериальную ультрафиолетовую лампу.

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Фото © LIFE

Шесть детей госпитализированы из школы в московском районе Останкино. У первоклассников диагностированы воспаление роговицы глаз, термические ожоги лица и шеи. Об этом сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах.

По его данным, ещё вчера утром учительница начальной школы включила кварцевую лампу, пока первоклассники были в столовой. Женщина была уверена, что позднее выключила устройство. Однако лишь спустя несколько часов заметила, что лампа всё ещё включена. Проверку обстоятельств произошедшего начал Следственный комитет.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принимаемых в столице мерах для борьбы с коронавирусом, а также дал рекомендации по защите от заболевания.

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