Шесть первоклассников получили ожоги глаз, лица и шеи в московской школе

Шесть детей госпитализированы из школы в московском районе Останкино. У первоклассников диагностированы воспаление роговицы глаз, термические ожоги лица и шеи. Об этом сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах.

По его данным, ещё вчера утром учительница начальной школы включила кварцевую лампу, пока первоклассники были в столовой. Женщина была уверена, что позднее выключила устройство. Однако лишь спустя несколько часов заметила, что лампа всё ещё включена. Проверку обстоятельств произошедшего начал Следственный комитет.

— Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принимаемых в столице мерах для борьбы с коронавирусом, а также дал рекомендации по защите от заболевания.