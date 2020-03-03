Huawei отказалась от собственного облачного хранилища в пользу SberCloud от Сбербанка

Вместе с тем китайская компания откажется от собственного бренда облачных технологий Huawei Cloud. В скором времени Huawei предложит российским пользователям перейти на новый сервис. Об этом "Коммерсанту" рассказал директор по решениям Huawei Cloud в России Артур Пярн.

Запустить новый проект Huawei решила после жёстких санкций со стороны США, которые начались ещё в первой половине прошлого года. Дональд Трамп запретил целому ряду американских компаний вести бизнес с Huawei. В этом списке оказались и лидеры в сфере облачных технологий вроде Microsoft и Intel. Партнёрство со Сбербанком, судя по всему, поможет китайской компании уменьшить финансовые потери, которые неизбежны из-за невозможности вести дела в США.

Сбербанк же от партнёрства с Huawei получит возможность конкурировать с лидерами отрасли на российском рынке — Mail.ru Cloud и Yandex Cloud.

Меж тем добавим, что из достоверных источников Лайфу известно, что мобильное подразделение Huawei работает над альтернативой Google Pay, которая вернёт смартфонам опцию бесконтактных платежей. Партнёром Huawei в этом проекте также является российская компания. Подробности будут озвучены позже.