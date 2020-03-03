В Иркутске отправлен в психбольницу пытавшийся похитить школьницу педофил

В Иркутске мужчину, похитившего девочку осенью прошлого года, поместили в психиатрическую лечебницу. Согласно результатам медицинского заключения, он признан невменяемым, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Там добавили, что в связи с диагнозом он не может быть привлечён к уголовной ответственности.

— Была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан невменяемым. <...> В связи с этим мужчина не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, — рассказали в следственных органах.

Напомним, в ноябре 2019 года мужчина затолкал школьницу в автомобиль и попытался увезти в неизвестном направлении. Это заметил 16-летний подросток, который сразу же сообщил об увиденном единственному взрослому поблизости. Вместе они догнали автомобиль, заблокировали путь и спасли девочку. Злоумышленнику удалось сбежать, однако в скором времени его нашли и задержали. В ходе расследования выяснилось, что с 2001 года мужчина дважды был судим за преступления сексуального характера в отношении детей и вышел на свободу лишь в 2017 году.