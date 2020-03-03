Посетитель больницы в прямом эфире пожаловался на ситуацию в стране, и через мгновение врачи констатировали его смерть — видео

Мужчина пришёл в медучреждение, чтобы записаться на приём, и встретил журналистов местного телеканала Alsumaria TV. Он заговорил с корреспондентами и врачом о проблемах в стране. Посетитель жаловался, что у местных жителей нет работы. Но вдруг начал тяжело дышать и схватил за руку медика, затем у него подкосились ноги.

Работы нет! Люди устали... они страдают. Я пришёл сюда на обследование и увидел всё это

Окружающие сразу поспешили на помощь упавшему в обморок мужчине, однако спасти его не удалось. Вскоре врачи констатировали его смерть. По словам медиков, у старика случился сердечный приступ, пишет The Sun. Отмечается, что пожилой мужчина заболел после того, как чиновники отобрали у него магазин, которым он владел уже много лет. Но в эту больницу пришёл впервые и не успел попасть на осмотр.