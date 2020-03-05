Половина всех пляжей в мире могут исчезнуть

Под угрозой в том числе Копакабана, Сен-Тропе, Гонолулу и излюбленное место сёрферов — Квинсленд.

Половина пляжей по всему миру может исчезнуть к концу столетия, пишет Nature Climate Change. Сообщается, что они оказались в зоне риска из-за выбросов парниковых газов. По данным издания, учёные из Объединённого исследовательского центра Европейской комиссии проанализировали спутниковые снимки песчаных берегов, сделанные за последние 30 лет. Выяснилось, что во многих местах побережье под серьёзной угрозой эрозии, а береговая линия постепенно отступает. Климатологи пришли к выводу, что это происходит из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением.

Учёные провели компьютерное моделирование, чтобы посмотреть, как будут выглядеть пляжи к концу XXI века при сохранении нынешних тенденций. Результаты показали, что сильнее всего пострадает Австралия: континент потеряет примерно 12 тысяч километров пляжей, включая знаменитый рай для сёрферов — Квинсленд на берегу Кораллового моря. С лица Земли может исчезнуть также более 60% белых песчаных пляжей Гамбии и Гвинеи-Бисау. В опасности также знаменитые Копакабана (Бразилия), Сен-Тропе (Франция), Гонолулу (Гавайи) и Коста-дель-Соль (Испания). Кроме того, на сотню с лишним метров могут отступить минимум четверть песчаных берегов Великобритании.