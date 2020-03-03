На Пхукете спасли россиянок, которых унесло в море на надувных кругах

В Таиланде двух россиянок унесло в море на надувных кругах. Инцидент произошёл у пляжа Карон, девушек спасла береговая охрана, сообщает The Phuket News.

Пропажу туристок заметил гид, о чём незамедлительно сообщил спасателям. Поиски 25-летней Марии и 27-летней Ксении заняли час, а найдены они были в открытом море — сильное течение унесло девушек на три километра от береговой линии. После спасения туристическая полиция доставила россиянок в отель.

— Будьте осторожны. Сильный ветер может унести вас настолько далеко, что вы не сможете самостоятельно вернуться к берегу, — предупредил отдыхающих представитель береговой охраны Киттисак Интаруанг.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи двух подростков унесло в море мощной волной. К поискам привлекли авиацию МЧС, однако до сих пор это не дало никаких результатов.