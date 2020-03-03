В Казани эвакуированным с "коронавирусного" лайнера россиянам подарили носки и антистресс-игрушки

Носки и антистресс-игрушки подарили власти Татарстана находящимся на карантине из-за коронавируса россиянам, эвакуированным ранее с лайнера Diamond Princess из Японии. Как сообщали в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям, также в подарочные наборы вошли стикерпаки, планеры-ежедневники, набор открыток.

Отмечается, что подарки для каждого находящегося на карантине передала гендиректор Центра развития туризма Татарстана Дильбар Садыкова. Также в республиканскую инфекционную больницу местные блогеры принесли чак-чак, мёд, книги и кукол в национальных костюмах.

Как сообщал Лайф, на двухнедельный карантин в Казани помещено восемь граждан России, которые были эвакуированы с борта "коронавирусного" круизного лайнера Diamond Princess. Позднее предварительный диагноз подтвердился у троих человек. Жители Казани устроили для находящихся на карантине людей фейерверк, чтобы морально поддержать в тяжёлый период.