В вузах Петербурга ввели повышенные меры безопасности для профилактики коронавируса

В Петербургских вузах вводятся меры по предотвращению распространения коронавируса среди студентов. Так, например, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий пообещал ввести запрет на объятия и рукопожатия, а в политехническом университете установили тепловизоры для измерения температуры. Также руководство вуза продлило каникулы китайским студентам, которые уезжали на родину, сообщает газета "Петербургский дневник"

— Мы чётко определили тех, кто уехал домой на каникулы. Оповестили, что из‑за коронавируса они не должны возвращаться в университет. Мы им сделали каникулы с последующей компенсацией образовательных программ. Оставшимся в Петербурге поставили условие, что они не должны покидать страну, пока всё это не закончится, — рассказал ректор петербургского политеха Андрей Рудской.

Опасаются инфекции и в Петербургском государственном университете. Там также продлили каникулы студентам из Китая, которые должны были выйти на учёбу ещё 11 февраля. На сегодняшний день в вузе обучаются более двух тысяч таких студентов. А в Университете ИТМО рассказали, что после каникул большинство китайских студентов приняло решение остаться на родине. В вузе пошли навстречу обучающимся и запустили для них онлайн-обучение.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. На данный момент зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения по всему миру, а общее число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек, из них 2943 человека — в Китае.