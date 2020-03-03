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В вузах Петербурга ввели повышенные меры безопасности для профилактики коронавируса

Временное отсутствие занятий студентам компенсируют онлайн-обучением.

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Фото © Facebook / SaintPetersburgStateUniversity

В Петербургских вузах вводятся меры по предотвращению распространения коронавируса среди студентов. Так, например, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий пообещал ввести запрет на объятия и рукопожатия, а в политехническом университете установили тепловизоры для измерения температуры. Также руководство вуза продлило каникулы китайским студентам, которые уезжали на родину, сообщает газета "Петербургский дневник"

Мы чётко определили тех, кто уехал домой на каникулы. Оповестили, что из‑за коронавируса они не должны возвращаться в университет. Мы им сделали каникулы с последующей компенсацией образовательных программ. Оставшимся в Петербурге поставили условие, что они не должны покидать страну, пока всё это не закончится, — рассказал ректор петербургского политеха Андрей Рудской.

Опасаются инфекции и в Петербургском государственном университете. Там также продлили каникулы студентам из Китая, которые должны были выйти на учёбу ещё 11 февраля. На сегодняшний день в вузе обучаются более двух тысяч таких студентов. А в Университете ИТМО рассказали, что после каникул большинство китайских студентов приняло решение остаться на родине. В вузе пошли навстречу обучающимся и запустили для них онлайн-обучение.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. На данный момент зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения по всему миру, а общее число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек, из них 2943 человека — в Китае.

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