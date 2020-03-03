Поликлиники России пометят специальными знаками в зависимости от их уровня

В ближайшем будущем больницы и иные медучреждения России, перешедшие на бережливые технологии, получат специальные оценки для обозначения уровня организации оказания помощи. Оценки будут выставляться на основании результатов проверки на соответствие комиссией Росздравнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения РФ.

— На основании результатов работы комиссии региональное подразделение Росздравнадзора будет принимать решение о соответствии медицинских организаций определённому уровню, который подтверждается определённым знаком, — заявили в ведомстве.

По данным министерства, всего было разработано 22 критерия для более точного определения уровня медучреждения.

— Первый уровень — это соответствие выполнения восьми критериев, второй уровень — выполнение 15–18 критериев, третий — 19 и более. Подтверждение соответствия медицинской организации уровню новой модели будет осуществляться один раз в три года. Чем выше уровень, достигнутый медицинской организацией, тем лучше организовано оказание медицинской помощи в условиях данной медицинской организации, – отметили в ведомстве.

Напомним, задачу по созданию "бережливых поликлиник" перед Минздравом поставил президент России Владимир Путин в рамках пакета демографических мер.