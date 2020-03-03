Черчесов намекнул на появление таинственного новичка в сборной России

Сборная России по футболу в марте должна провести два контрольных матча. Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что назовёт состав команды после 22-го тура РПЛ, то есть 16 марта. При этом наставник национальной команды проанонсировал неожиданные изменения в заявке сборной.

— Что касается молодёжной сборной, то уже и Обляков у нас был из молодёжной сборной, и Чалов. Никаких вопросов. И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал? — цитирует Черчесова "Вести.ру".