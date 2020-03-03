Россиянам рассказали, когда выгоднее увольняться

Решение об увольнении не следует принимать слишком поспешно и необдуманно, для этого нужно выбрать подходящее время. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что выгоднее всего уходить с нелюбимой работы после выплаты премии.

Чаще всего такие выплаты начисляются в декабре или январе, но в некоторых компаниях премия выплачивается поквартально. Работникам образовательных учреждений следует увольняться после затяжного летнего отпуска. При этом Храпылина советует перед уходом здраво оценить свои силы и не строить воздушные замки вокруг новой работы.

— Поиск работы — серьёзное дело, но многие относятся к нему поверхностно и думают, что их везде будут ждать с распростёртыми объятиями. Если речь идёт о дефицитной профессии, то это действительно так. Однако в другом случае человеку необходимо грамотно оценить, хватит ли его компетенции, чтобы удовлетворить запросы работодателей на конкретных рабочих местах, — сказала она в беседе с порталом NEWS.ru.

Лучшим временем для поиска работы в России является период с апреля по июнь (второй квартал). Именно в эти месяцы в 2019 году, по данным Роструда, было больше всего свободных рабочих мест — свыше 1,16 млн. На втором месте по числу вакансий расположился третий квартал (с июля по сентябрь) — 1,13 млн мест. Самыми неподходящим для поиска работы стал первый квартал (с января по март) — 988 тысяч, а также четвёртый (с октября по декабрь) — 934 тысячи вакансий.

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