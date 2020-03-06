Девушки 17 лет были лучшими подругами, пока не узнали, что они ближе, чем думали

Эшли Томас училась в 6-м классе, когда познакомилась с девочкой из школы по имени Тойя Уимберли. Тогда будущая владелица салона красоты тренировалась на знакомой делать укладку волос. Ученицы сдружились и стали лучшими подругами на целых 17 лет, не подозревая, что они не просто родственные души, но ещё и кровные родственницы.

Нас на протяжении стольких лет спрашивали: "Вы сёстры?" Говорили, что мы очень похожи друг на друга. А мы неизменно отвечали: "Мы просто лучшие подружки". Но наконец выяснилось, что мы и правда сёстры! Тойя Уимберли

Фото © Instagram / toya_trustnoone1 Справа налево: Эшли, Тойя

Эшли ещё в детстве узнала, что папа Майк ей не родной. Однако мужчина воспитывал девочку даже после смерти жены. А Кеннет, папа Тойи, постоянно шутил, что Эшли ему как дочь. И вот девушки узнали, что мужчина действительно может быть её биологическим отцом. Он встречался с мамой Эшли до того, как малышка появилась на свет, но не подозревал, что женщина ждёт ребёнка.

Фото © Instagram / toya_trustnoone1 Справо налево: Тойя, Кеннет (отец девушек), Эшли

С помощью родственников и друзей удалось восстановить полную картину событий. И догадки подтвердились, когда девушки прошли ДНК-тест. Согласно отчёту, вероятность того, что Тойя и Эшли сёстры — 99,99997%, пишет ABC13. Однако это ещё не все совпадения. Сейчас обе девушки беременны, а отцы малышей — братья.

Фото © Instagram / toya_trustnoone1

Вот почему мы так похожи, вот почему мы выглядим одинаково, вот почему мы были неразлучны с 6-го класса! Тойя Уимберли