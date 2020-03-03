Первый случай коронавируса подтвердили на Украине

На Украине зарегистрирован первый случай коронавируса. Заболевание было обнаружено в городе Черновцы. Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вирус был диагностирован у мужчины, который путешествовал по Европе на автомобиле.

— Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов они были самоизолированы. Было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрения. Сегодня был подтверждён один. Мы работаем в обычном, штатном режиме. У нас отработан чёткий алгоритм работы, — цитирует Ляшко агентство Strana.ua.

Заражённый госпитализирован, а круг лиц, с которыми он контактировал, определён и помещён под карантин. Отмечается, что власти Украины уже связались с представительствами стран, где побывала пара.

Ранее в Москве коронавирус был подтверждён у россиянина, который вернулся из поездки в Италию. Сам он в свой диагноз не верит и утверждает, что его до сих пор не ознакомили с результатами анализов.