Экс-игрока "Ливерпуля" выгнали из футбола из-за ставок на трансферы

Чемпион Англии и двукратный победитель Лиги чемпионов Дэниел Старридж в 30 лет остался без футбола. Нападающего отстранили от любой деятельности, связанной с этим видом спорта, до 17 июня 2020 года. Из-за этого решения Футбольной ассоциации Англии игрок расторг контракт с турецким "Трабзонспором", чтобы не получать зарплату просто так.

Своё наказание Старридж схлопотал за весьма пикантное нарушение. Он сообщил своему брату, в какую команду собирается перейти, а тот делал на это ставки в букмекерских конторах. Причём, как выяснилось, брат игрока был не одинок: ставила вся семья Старриджа и даже соседи его родителей — всего 28 человек. Примечательно, что ни один инсайд нападающего о трансфере не сбылся: он говорил, что перейдёт в "Милан" или "Севилью", а оказался в итоге в "Вест Бромвиче".

— Это были безумные дни. Я разочарован и огорчён этим решением. Хочу сказать, что это был очень долгий, затянувшийся процесс, из-за которого мне было сложно сконцентрироваться на футболе. Я собираюсь продолжать кампанию, цель которой в том, чтобы профессиональные футболисты могли свободно общаться со своими семьями и друзьями без риска быть обвинёнными в чём-либо. Мне кажется, что практика ставок на трансферы футболистов должна быть прекращена, — прокомментировал ситуацию сам футболист.

Старридж с "Челси" побеждал в АПЛ, Кубке Англии (дважды) и Лиге чемпионов. Главный еврокубок нападающий выиграл ещё раз уже в составе "Ливерпуля" в прошлом сезоне.