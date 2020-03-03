Китайский архитектор создал кокон для защиты от коронавируса

Китайский архитектор разработал "пузырь" для защиты от коронавируса, пишет Daily Mail. Сообщается, что устройство получило название "Будь Бэтменом". Основа изобретения — каркас в форме крыльев летучей мыши, который предлагается носить как рюкзак. Он покрыт ПВХ-плёнкой и оснащён ультрафиолетовыми лампами. Они нагревают пространство внутри этого кокона до температур, при которых CoViD-2019 (коронавирус) погибает. Создатель новинки напомнил, что для этого достаточно +56 градусов по Цельсию. Он добавил, что устройство также убивает болезнетворные микробы и создаёт таким образом стерильное пространство вокруг человека.

Однако специалисты Всемирной организации здравоохранения усомнились в безопасности изобретения. Они подчеркнули, что лампы могут навредить коже в случае прикосновения. Архитектор признал, что его творение требует дальнейшей доработки. Отмечается, что пока очевидной пользой устройства является то, что оно ограничивает контакт человека с другими людьми. По мнению медиков, в основном коронавирус распространяется именно через прикосновение: здоровый человек прикасается к предмету, который до этого трогал больной, а потом подносит руку ко рту или к глазам.

Фото © Penda China

Разработчик также упомянул, что именно способность нагреваться обеспечивает летучим мышам некоторую защиту от коронавируса, хотя они его и переносят. Дело в том, что в процессе полёта температура тела животных повышается до +40 градусов по Цельсию благодаря ускоренному обмену веществ. Это замедляет развитие болезни, позволяет носителю вируса жить дольше и распространять инфекцию.