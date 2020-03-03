Турция заявила об уничтожении сирийского истребителя в Идлибе

Истребитель военно-воздушных сил Сирии был сбит турецкой армией над сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщило Министерство обороны Турции на официальной странице в "Твиттере".
— В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии, — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
Как писал Лайф, ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении сразу двух военных самолётов Сирии над провинцией Идлиб. В свою очередь сирийская армия взяла на себя ответственность за уничтожение турецкого военного беспилотника. Противостояние в небе над Идлибом стало следствием роста напряжённости в регионе, в ходе чего более 30 военнослужащих турецкой армии были убиты. Как позднее сообщили в Минобороны РФ, погибшие турецкие военные находились на позициях террористов, поэтому и попали под удар.