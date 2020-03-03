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Турция заявила об уничтожении сирийского истребителя в Идлибе

По предварительной информации, лётчик успел катапультироваться и выжил.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Истребитель военно-воздушных сил Сирии был сбит турецкой армией над сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщило Министерство обороны Турции на официальной странице в "Твиттере".

В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий Сирии, — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Как писал Лайф, ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении сразу двух военных самолётов Сирии над провинцией Идлиб. В свою очередь сирийская армия взяла на себя ответственность за уничтожение турецкого военного беспилотника. Противостояние в небе над Идлибом стало следствием роста напряжённости в регионе, в ходе чего более 30 военнослужащих турецкой армии были убиты. Как позднее сообщили в Минобороны РФ, погибшие турецкие военные находились на позициях террористов, поэтому и попали под удар.

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