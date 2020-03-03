Смертельный набор для шоу. Кто виноват в гибели блогеров на роковой банной вечеринке с сухим льдом

"Девятый вал" — художественный символ роковой и непреодолимой стихии, смертельно опасной силы. Но вряд ли устроители бань на "Коломенской" думали, что громкое название банного клуба окажется пророческим для трёх задохнувшихся в бассейне блогеров. Вечеринку с сухим льдом, где роковое стечение обстоятельств умножилось на безответственность блогеров, снимающих очередной опасный челлендж в погоне за лайками, теперь запомнит не только их аудитория. Об этой трагедии уже много всего сказано, но один вопрос остаётся открытым: кто понесёт ответственность за нелепую смерть трёх молодых людей. Лайф разбирался, кто может стать подозреваемым в этом уголовном деле.

28 февраля молодые блогеры решили устроить модные именины в банном клубе "Девятый вал". На дне рождения веселилось восемнадцать молодых блогеров-провинциалов, чествовавших 29-летнюю Екатерину Диденко из Таганрога — успешную инста-маму с миллионом подписчиков. Все присутствующие хотели креативить и удивлять. И чемодан с диоксидом углерода, более известным как сухой лёд, который блогеры сбросили в тёплый бассейн, был как раз одним из элементов очередного "удивительного шоу". СУ СКР по Москве уже завело уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. В пресс-релизе ведомства сказано, что в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте, а организатор смертельного шоу Валентин Диденко умер в реанимации.

Весёлое шоу превратилось в снафф

Особенно хотел произвести впечатление на гостей и подписчиков супруг именинницы и отец её двоих детей Валентин Диденко, отвечавший в блоге супруги за всю техническую часть. Его и называют сейчас главным виновником трагедии, ведь именно Валентину пришла в голову идея высыпать в бассейн десятки килограммов сухого льда. Отношения блогеров-гостей строились на доверии, и, глядя в уверенное дружелюбное лицо Валентина в "профессорских" очках, никто даже не подумал, что может произойти что-то опасное, а тем более смертельное.

Креативные супруги всегда делали что-то необычное. Фото © Instagram / didenko.katerina

Сохранились видео, на которых Валентин раздаёт защитные костюмы и предлагает празднующим занырнуть в дымящийся бассейн. Несколько гостей следуют его призыву и по очереди прыгают в бассейн. За ними и сам Валентин. Так же по очереди они и задыхаются, но гости принимают это всё за продолжение шоу. И когда до них начала доходить мысль о смертельной опасности, было уже поздно.

Момент трагедии. Гости и блогеры один за другим спускаются в бассейн на верную смерть. © LIFE

Есть особый жанр криминального бизнеса, так называемые снафф-видео, кадры реальных убийств, которые снимаются для развлечения пресыщенной всевозможными зрелищами аудитории. Видео задыхающихся в бассейне блогеров, сопровождаемое словами "он умер, всё, его нет больше", мгновенно превратилось в суперпопулярный и массовый снафф, разлетевшийся по соцсетям и даже показанный на центральном телевидении. И главным режиссёром и организатором этого "снаффа" был именно Валентин Диденко. Западные видео с вечеринок, где сухой лёд засыпают в открытые калифорнийские бассейны, вероятно, убедили его в относительной безопасности сухого льда. Его уверенность, по-видимому, передалась жене-фармацевту и её гостям.

Фармацевт по образованию — инста-мама по призванию

Виновница торжества Екатерина Диденко — по профессии фармацевт-провизор, она закончила бакалавриат в Пятигорске с красным дипломом. Химия для фармацевта — профильный предмет, и Диденко будет не просто объяснить следователям, как она допустила смертельное купание в двуокиси углерода, планируя свой день рождения. Но, может, и не придётся объяснять.

Блогерша рьяно отрицает, что вообще знала о принесённом в баню сухом льде. Якобы это был сюрприз от мужа. А когда лёд всё-таки высыпали в бассейн, она не могла и представить, что туда начнут прыгать гости. По одной из версий, в тот момент Екатерина и вовсе вышла из помещения бассейна. И, значит, вся вина ложится на умершего мужа. Это выглядит вполне логично — его уже не вернёшь. Жить надо дальше — и желательно без миллионных исков со стороны родственников погибших.

Именинница на съёмках в канун трагедии. Фото © Instagram / didenko.katerina

После трагедии женщина подверглась настоящей травле и обвинениям в цинизме. Ведь Екатерина продолжала выкладывать посты в свой инстаграм после страшной гибели мужа и друзей. Подписчики Диденко были глубоко вовлечены в жизнь её семьи, для них трагедия развернулась, что называется, в прямом эфире. А само количество подписчиков блога резко выросло — на полмиллиона. Искренний плач на камеру, участие в передаче "Пусть говорят" в разгар интереса к трагедии увеличивают просмотры. Кошмар в её семье становится шансом увеличить трафик, а значит, и поднять доходы. Жизнь как шоу для кого-то из блогеров работа, для кого-то — судьба. Чем искреннее и эмоциональнее контент, тем больше просмотров и подписчиков, а значит, денег рекламодателей.

Даже если в блоге дети, он может приносить деньги. Фото © Instagram / didenko.katerina

"Девятый вал"

Зал "Камбоджа", который сняли участники той смертельной вечеринки, рассчитан на 25 человек и является самым крупным залом во всём комплексе. Сам "Девятый вал" — довольно успешное ООО со стабильной выручкой, в 2018 году оно заработало больше 36 миллионов рублей. Администрации бань, конечно, не могут полностью контролировать отдых гостей. Но в подобных заведениях часто запрещают приносить с собой алкоголь и еду. Судя по отзывам в Интернете, в "Девятый вал" со своим было можно, если доплатить 20% от стоимости еды и напитков.

Отзывы о роковой бане. Если со своим, надо доплатить! Фото © Google Maps

Набитый сухим льдом под завязку крупный и тяжёлый ящик, который в полусогнутом виде заносили в баню два человека, не мог не привлечь внимания администрации. Ведь за каждую пронесённую внутрь бутылку спиртного или кусок пиццы администрация имела право взыскать двадцать процентов от стоимости. Руководство комплекса обьясняет, что администрация не знала о планах гостей забросить в бассейн сухой лёд. Но, если выяснится, что администратор бани был в курсе содержимого ящика, к заведению, его сотрудникам и руководителям могут возникнуть вопросы.

Тяжёлый ящик вытряхивают в бассейн двое. Скриншот видео

Когда трагедия уже произошла, администрация бани активно помогала пострадавшим, а один из охранников — Александр Белов — помогал доставать людей из бассейна и тоже оказался в больнице.

Набор для шоу в открытой продаже

Если диоксид углерода может быть настолько опасным, следует обратить внимание на тех, кто им торгует. Сухой лёд не относится к отравляющим и пожароопасным веществам, и для него нет никаких ограничений в продаже. Его довольно часто используют в шоу-бизнесе для создания эффекта белого дыма. У "Полюса холода", который продал сухой лёд для смертельной вечеринки, есть даже специальное предложение, которое так и называется — "Набор для шоу". Туда входят шесть кило сухого льда, термоконтейнер и инструкция по технике безопасности.

Валентин начал свои эксперименты с сухим льдом вот с таких безобидных наборов. Фото © polus-holoda

"Шоу с сухим льдом — самое доступное научное шоу, которое не требует специального оборудования. Поверьте, ребёнку будет гораздо интереснее самому экспериментировать с количеством льда и дыма, чем смотреть, как это делают другие!", — написано в рекламной аннотации к набору. Валентин начал свои эксперименты с диоксидом углерода именно с этой покупки.

Семья Диденко стремилась к взрывному контенту. Фото © Instagram / didenko.katerina

Техника безопасности пишется кровью

Валентин начал эксперименты с сухим льдом ещё в ноябре и восхитил свою жену, попросившую свою аудиторию "залайкать его с дебютом". Видимо, идею с целым бассейном сухого льда Валентин хотел реализовать давно. Вероятно, у него было достаточно времени, чтобы изучить все "за" и "против". Покупая сухой лёд для смертельной вечеринки, он обратился к тому же "Полюсу холода", рассказал телефонному оператору компании о своей задумке и даже попросил рассчитать техническое задание. Ему назвали норму в 50 кило льда, но Валентин купил сразу 60.

Продавшие Валентину сухой лёд несколько раз предупреждали его об опасности ожогов и говорили, что нужно выждать некоторое время, прежде чем прыгать в бассейн с двуокисью углерода. В Сети есть аудио и текстовая переписка сотрудников "Полюса холода" и Диденко. Продавец: А объём какой нужен? Валентин: Да небольшой совсем. Он растает, и мы попрыгаем в этот бассейн просто. Продавец: Спасибо, заказ принят. Будьте осторожны. Валентин: Да, конечно, будем предельно острожны!

О диоксиде углерода подробно написано в советском ГОСТе 12162-77. В СССР никто не мог представить, что в недалёком будущем сухой лёд будут использовать для подобных забав. Но даже в этом кондовом старом ГОСТе прямо сказано, что диоксид углерода при высоком содержании оказывает вредное влияние на здоровье человека, он тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках, снижая содержание кислорода в воздухе, что может вызвать явления кислородной недостаточности и удушья. Всё это блогеры могли просто погуглить, понять из инструкции или услышать от телефонного оператора магазина...

Товарный чек на сухой лёд с подписью Валентина Диденко. Фото © LIFE

Потенциально из разговора с покупателем продавцы могли понять, что сухой лёд будет высыпан в бассейн, и, естественно, знали вес проданного товара. О потенциальной опасности сухого льда покупателя предупредили, но как-то не особо убедили. Такое ощущение, что Диденко просто не верил в смертельную опасность, тем более продаваемые "Полюсом льда" наборы для шоу позиционируются как подарок ребёнку.

После трагедии продавцы сухого льда написали очень странное опровержение, где зачем-то сообщили, что "случаев смерти от сухого льда в мире меньше, чем от многих других повседневных вещей: кухонного ножа, бытового газа или шариковой ручки". Что-то вроде — "каждый день на дорогах погибает больше людей, чем в авиакатастрофах за год".

Продавцы диоксида углерода тоже списывают вину на халатность Валентина и пренебрежение им техникой безопасности. После того как погибло трое людей, слова представителей "Полюса льда" выглядят по-настоящему убедительными: "Техника безопасности пишется кровью, об этом следует помнить всегда, какой безобидной бы лично вам не казалась ваша идея".

Блогеры вне закона

В 2014 году в России был принят "закон о блогерах", но уже в 2017-м его отменили: законодательный акт устарел и морально, и формально. Соцсети, блог-платформы и сам Интернет развиваются в геометрической прогрессии — быстрее, чем Государственная дума успевает проводить свои заседания и рассматривать законопроекты в нескольких чтениях. Да и общество сегодня не приемлет новые формы цензуры. Любое вмешательство государства в Интернет принимается в штыки.

Но если бы подобное шоу снимал телеканал или просто любые СМИ, его директора и редакторы не только гуглили бы свойства сухого льда. Им пришлось бы утвердить проектные документы, планы с каким-нибудь пожарным инспектором, наконец. Ведь ни одному должностному лицу или менеджеру не хочется сесть в тюрьму и вряд ли вообще хочется погубить несколько человек. Но блогеры Диденко не были обязаны согласовывать свои съёмки с пожарным или каким-то другим инспектором. Блогеры не обязаны даже гуглить. И закона на них нет.

Но есть ещё вопросы, которые после смертельной вечеринки общество даже не обсуждало. Для аудитории блогеров главное — доверие к своему кумиру. Та же Диденко зарабатывает на своём инстаграме рекламой лекарств и сопутствующей продукции для мам и детей. Провизор, закончивший пятигорский ВУЗ, конечно, может рассуждать о лекарствах, но рецепты выписывает врач. Но аудитория блогерши вряд ли задумывается о таких деталях и просто верит её рекомендациям.

Челленджи с сухим льдом в воде распространены по всему миру, считаются безопасными и приносят трафик. Кадр видео DudesonsVLOG.

В "Инстаграме" или на "Ютубе" сидит большое количество детей и подростков. В таком возрасте человеку свойственно подражать. А подражать хочется богатым и знаменитым. И челлендж с сухим льдом в бассейне явно был рассчитан не на самую взрослую аудиторию. И блогеров в той смертельной бане было много, и каждый хотел выложить это у себя, и всем им это принесло бы подписчиков и просмотры. И многие захотели бы этот челлендж повторить.