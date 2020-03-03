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От Киркорова и Пугачевой до Little Big: история успехов и провалов России на Евровидении

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Коллаж © LIFE. Фото © EBU, YouTube / Little Big. Кадр из видео © YouTube / Алла Пугачёва Примадонна (финал, Евровидение, 03.05.1997 г.)

Почти все музыкальные критики, да и просто любители хорошей поп-музыки согласны с тем, что выдвижение на Евровидение группы Little Big — это правильное решение. Ребята популярны на Западе, их музыка является модной и небанальной. Это, конечно, не гарантирует им победы. Впрочем, мало кто из российских участников мог бы сказать, что ехал на конкурс однозначно за победой. В истории российского участия в Евровидении с 1994 года много разочарований и неудач. Впрочем, были и блестящие неожиданные победы. Вспомним участников в нашей инфографике.

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