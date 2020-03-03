От Киркорова и Пугачевой до Little Big: история успехов и провалов России на Евровидении

Почти все музыкальные критики, да и просто любители хорошей поп-музыки согласны с тем, что выдвижение на Евровидение группы Little Big — это правильное решение. Ребята популярны на Западе, их музыка является модной и небанальной. Это, конечно, не гарантирует им победы. Впрочем, мало кто из российских участников мог бы сказать, что ехал на конкурс однозначно за победой. В истории российского участия в Евровидении с 1994 года много разочарований и неудач. Впрочем, были и блестящие неожиданные победы. Вспомним участников в нашей инфографике.