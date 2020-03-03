Берите даром! Дзюба и ещё шесть звёзд, которые летом останутся без работы
Пока одни суперзвёзды переходят из одного клуба в другой за сотни миллионов евро, другие — смогут уйти бесплатно. Уже в июне у многих топовых футболистов закончатся контракты, и если кто-то успеет сориентироваться, то получит серьёзное усиление, не заплатив ничего.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Виллиан
31 год.
Правый вингер.
32 миллиона евро.
Контракт с "Челси" до 30 июня 2020 года.
Легенда махачкалинского "Анжи" Виллиан не может договориться с "Челси" о новом контракте. Бразилец жаждет подписать новое соглашение сроком на три года, однако лондонцы предлагают только на два. Если с "Челси" так договориться и не удастся, то за игроком уже следят "Барселона" и "Ювентус". А может, снова в Дагестан?
Дрис Мертенс
32 года.
Нападающий.
25 миллионов евро.
Контракт с "Наполи" до 30 июня 2020 года.
Как утверждают инсайдеры, в зимний трансферный период бельгиец вполне мог перейти в российский "Краснодар", но не сложилось. В итоге он остался в "Наполи" и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, положил чудо-гол в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов. Однако руководство неаполитанцев всё ещё не спешит продлевать контракт с возрастным нападающим.
Эдинсон Кавани
33 года.
Нападающий.
25 миллионов евро.
Контракт с ПСЖ до 30 июня 2020 года.
Кавани, как и Мертенс, — тоже лучший бомбардир своего клуба. Однако ПСЖ уругваец больше не нужен, когда у них есть Неймар, Мбаппе и Икарди. Эдинсон собирался перейти в "Атлетико" уже этой зимой, но сделка сорвалась в последний момент. Теперь он может усилить "Манчестер Юнайтед" или отправиться в США помогать Дэвиду Бекхэму и его "Интер Майами".
Неманья Матич
31 год.
Опорный полузащитник.
20 миллионов евро.
Контракт с "Манчестер Юнайтед" до 30 июня 2020 года.
Матич потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед" и готовился зимой уйти в "Милан" или "Тоттенхэм". Однако трансфер пока пришлось отложить, и вдруг даже появились слухи о переговорах по новому контракту с "Манчестер Юнайтед". Впрочем, если они не увенчаются успехом, серб сможет беспрепятственно переехать в Италию или вернуться под крыло Жозе Моуринью.
Марио Гётце
27 лет.
Нападающий.
18 миллионов евро.
Контракт с "Боруссией Дортмунд" до 30 июня 2020 года.
В дортмундской «Боруссии» сейчас новые звёзды: Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, поэтому для золотого мальчика немецкого футбола Марио Гётце места уже нет. Клуб предложил автору золотого гола ЧМ-2014 продлить контракт только с понижением зарплаты, но немца такой компромисс не устроил. Летом он собирается перейти в другую команду в статусе свободного агента.
Хосе Кальехон
33 года.
Правый вингер.
18 миллионов евро.
Контракт с "Наполи" до 30 июня 2020 года.
"Наполи" предпринимает попытки сохранить и Мертенса, и Кальехона, но испанец, в отличие о бельгийца, не горит желанием оставаться в Неаполе. Нападающему уже 33 года, и он, кажется, решил отправиться на заработки, пока позволяет здоровье. Среди приоритетных вариантов для испанского вингера — китайский "Далянь Ифан", за который уже играет другая легенда "Наполи" Марек Гамшик.
Артём Дзюба
31 год.
Нападающий.
16 миллионов евро.
Контракт с "Зенитом" до 30 июня 2020 года.
Артём Дзюба действительно мог попытаться заменить травмированного Гарри Кейна в "Тоттенхэме", но рисковать перед чемпионатом Европы 2020 года не стал. Захочет ли он это сделать после турнира — большой вопрос. В "Зените" он всё ещё суперзвезда, переезжать в Турцию или Китай нападающий не хочет. А вот будет ли на него спрос в летнее трансферное окно, зависит от выступления нападающего на Евро. Если он зажжёт так же, как на ЧМ-2018, то, вполне возможно, наконец-то исполнит свою мечту и уедет в АПЛ.