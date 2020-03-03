Берите даром! Дзюба и ещё шесть звёзд, которые летом останутся без работы

Виллиан 31 год. Правый вингер. 32 миллиона евро. Контракт с "Челси" до 30 июня 2020 года.

Легенда махачкалинского "Анжи" Виллиан не может договориться с "Челси" о новом контракте. Бразилец жаждет подписать новое соглашение сроком на три года, однако лондонцы предлагают только на два. Если с "Челси" так договориться и не удастся, то за игроком уже следят "Барселона" и "Ювентус". А может, снова в Дагестан?

Дрис Мертенс 32 года. Нападающий. 25 миллионов евро. Контракт с "Наполи" до 30 июня 2020 года.

Как утверждают инсайдеры, в зимний трансферный период бельгиец вполне мог перейти в российский "Краснодар", но не сложилось. В итоге он остался в "Наполи" и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, положил чудо-гол в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов. Однако руководство неаполитанцев всё ещё не спешит продлевать контракт с возрастным нападающим.

Эдинсон Кавани 33 года. Нападающий. 25 миллионов евро. Контракт с ПСЖ до 30 июня 2020 года.

Кавани, как и Мертенс, — тоже лучший бомбардир своего клуба. Однако ПСЖ уругваец больше не нужен, когда у них есть Неймар, Мбаппе и Икарди. Эдинсон собирался перейти в "Атлетико" уже этой зимой, но сделка сорвалась в последний момент. Теперь он может усилить "Манчестер Юнайтед" или отправиться в США помогать Дэвиду Бекхэму и его "Интер Майами".

Неманья Матич 31 год. Опорный полузащитник. 20 миллионов евро. Контракт с "Манчестер Юнайтед" до 30 июня 2020 года.

Матич потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед" и готовился зимой уйти в "Милан" или "Тоттенхэм". Однако трансфер пока пришлось отложить, и вдруг даже появились слухи о переговорах по новому контракту с "Манчестер Юнайтед". Впрочем, если они не увенчаются успехом, серб сможет беспрепятственно переехать в Италию или вернуться под крыло Жозе Моуринью.

Марио Гётце 27 лет. Нападающий. 18 миллионов евро. Контракт с "Боруссией Дортмунд" до 30 июня 2020 года.

В дортмундской «Боруссии» сейчас новые звёзды: Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, поэтому для золотого мальчика немецкого футбола Марио Гётце места уже нет. Клуб предложил автору золотого гола ЧМ-2014 продлить контракт только с понижением зарплаты, но немца такой компромисс не устроил. Летом он собирается перейти в другую команду в статусе свободного агента.

Хосе Кальехон 33 года. Правый вингер. 18 миллионов евро. Контракт с "Наполи" до 30 июня 2020 года.

"Наполи" предпринимает попытки сохранить и Мертенса, и Кальехона, но испанец, в отличие о бельгийца, не горит желанием оставаться в Неаполе. Нападающему уже 33 года, и он, кажется, решил отправиться на заработки, пока позволяет здоровье. Среди приоритетных вариантов для испанского вингера — китайский "Далянь Ифан", за который уже играет другая легенда "Наполи" Марек Гамшик.

Артём Дзюба 31 год. Нападающий. 16 миллионов евро. Контракт с "Зенитом" до 30 июня 2020 года.