В Кремле не подтвердили подготовку встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию некоторых СМИ о том, что после встречи президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Эрдоганом готовится 6 марта четырёхсторонняя встреча глав РФ, Турции, Франции и Германии.

— Такая встреча не согласовывалась. Но давайте дождёмся четверга. Будет общение в Кремле Путина и Эрдогана. Но на пятницу пока планов таких нет. Есть другие планы — региональная поездка, — заявил Дмитрий Песков.

В то же время пока под вопросом возможность встречи лидеров Ирана, Турции и России. Прежде всего из-за загруженности рабочих графиков президентов.

— Возможность такой встречи проговаривалась во время беседы Путина с Рухани. Не удалось полностью согласовать графики трёх президентов. Поэтому в целом она на повестке дня. И, когда удастся и в случае, если удастся согласовать графики, она состоится, — уточнил Песков.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что 5 марта президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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