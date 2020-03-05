Легче заплатить официально. Почему не стоит предлагать взятку инспекторам ГИБДД

Взятка за незначительное нарушение правил — одна из самых распространённых ошибок российских автомобилистов. Однако в последние несколько лет "сунуть деньги" инспектору — это не только дурной тон, но и прямой путь за решётку.

Строгость закона

Противники ужесточения штрафов за нарушение ПДД часто ссылаются на европейский и американский опыт, утверждая, что вот уж там-то закон работает как надо и штрафы за что попало не выписывают. Это утверждение правдиво лишь отчасти. В США и Европе правила дорожного движения действительно несколько отличаются от российских. В частности, европейские и американские водители иногда выпивают, а потом садятся за руль, потому что, например, в США норма содержания алкоголя в крови — 0,8 промилле. В России такое содержание алкоголя подпадает под определение "умеренное алкогольное опьянение" и влечёт за собой лишение прав, как и любая другая "дозировка" алкоголя в крови водителя свыше 0,3 промилле.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Есть отличия и в другую сторону. Например, минимальное нарушение скорости (даже на один километр в час) уже карается штрафом. В отдельных штатах (Калифорния, Индиана, Техас) за минимальное нарушение полиция имеет право отправить водителя в тюрьму. До суда (сутки-двое) водитель может посидеть в камере вместе с убийцами и насильниками, и ничего противозаконного в такой логике нет. Если у водителя есть возражения, то обдумывать своё поведение он может в доследственном изоляторе (аналоге российского СИЗО), а выйти под залог получится только за очень большие деньги. Ну и, разумеется, попытка дать взятку полицейскому в США может обернуться для водителя не только тюремным сроком на 10 лет, но и расстрелом. В прямом смысле слова.

Всё дело в особенностях законодательства США. Из-за того факта, что в большинстве штатов разрешено ношение огнестрельного короткоствольного оружия, малейшее движение за бумажником может быть воспринято как попытка применить оружие. И дальше всё будет зависеть от огневой подготовки и эмоционального состояния конкретного полицейского.

Либеральное законодательство

Взятки инспекторам — русская народная забава, корни которой уходят в лихие 90-е, когда на оружие в салоне, тонировку и отсутствие номеров на автомобиле инспекторы могли закрыть глаза. Время изменилось, законы стали жёстче, однако про автомобилистов никто не забыл. Постоянные аресты инспекторов-коррупционеров привели к тому, что нормативно-правовая база и сама процедура погашения штрафов изменились. Фактически из-под "оборотней в погонах" выбили стул, на котором они крепко стояли последние годы. В 2015 году была законодательно закреплена так называемая скидка (или льготный период). В течение 20 дней с момента получения постановления водитель может оплатить всего половину штрафа, и это главный довод, чтобы не давать взятку за явное нарушение.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Представим на секунду, что при повороте направо или пересечении линии разметки водителя останавливает автомобиль ДПС. Один из любимых приёмов нечистых на руку инспекторов — страшилки о библейском наказании со словами "НУ ЧТО, ВСЁ, ДОЕЗДИЛСЯ, ЩАС ЛИШАТЬ ТЕБЯ БУДЕМ". Тут важно напомнить, что если это не двойная сплошная на красный свет в пьяном виде, то максимальное наказание, которое грозит водителю, — протокол на 5 тыс. рублей. С ним можно поступить следующим образом: подчиниться и оплатить всего половину (льготный период 20 дней, а сумма делится пополам), а можно пуститься во все тяжкие и не подписывать постановление, а затем оспорить его в суде.

Но ни в коем случае не стоит пробовать "договориться" на месте. Слишком высока цена. Наказание за взятку может быть более серьёзным, чем кажется на первый взгляд, поскольку в таких действиях напрямую просматривается ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Что грозит водителю? Тюрьма на срок от шести месяцев до года и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Бойтесь не штрафов, а "палок"

Вообще, после кадровых чисток в ГИБДД, громких задержаний и смягчения наказания к штрафам можно относиться спокойно. Гораздо проще оплатить половину суммы, чем потом ездить по судам в попытке доказать свою искреннюю любовь к спонсированию сотрудников ДПС. Страшнее — угодить в уголовное дело, которое точно испортит человеку всю оставшуюся жизнь и создаст проблемы с трудоустройством, кредитами и репутацией. Пресловутая "палочная" система отчётности, когда во главе угла стоят сухие цифры, никуда не делась у силовиков. Ради блага родного подразделения и своего карьерного роста им необходимо регулярно сдавать отчёты по выявленным нарушениям и преступлениям, в том числе и коррупционным. Статья 291 УК "Дача взятки должностному лицу" как раз считается "водительской" и относится к преступлениям коррупционной направленности, которые очень приветствуются в статистике МВД и Следственного комитета РФ. Чтобы собрать "урожай" по статье 291 УК, время от времени СКР и МВД проводят совместные спецоперации — выставляют на дорогах "заряженных" гаишников, которые провоцируют водителей на взятки. В этот день всё снимается и записывается, поэтому проблем с доказательной базой против взяткодателей у следователей не будет. Каждый водитель, который попытался решить вопрос взяткой, станет той самой "палкой" для отчёта СКР и МВД. Можно не сомневаться в том, что приговор для водителя всегда будет обвинительный. А по статье 291 он может получить штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трёх лет либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

Фото © ТАСС / Леонов Евгений

Адвокат Ильнур Халиков отметил, что большая часть российских судов загружена делами о взятках инспекторам в минимальном размере.

Там цифры смешные. От 500 рублей до пяти тысяч. Первая категория — это превышение, когда водителя, что называется, "наживую" ловят сотрудники с камерой, вторая — это НС (нетрезвое состояние). Как правило, в этих случаях водители сразу пытаются решить вопрос на месте. И в этом главная проблема: к нарушению на дороге прибавляется и тяжкое преступление. И по смягчающим обстоятельствам это уже не провести в суде Ильнур Халиков Адвокат

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов пояснил, что история со взятками практически прекратилась для мелких нарушений.

Взятки начали давать только в случаях, связанных с большими штрафами или лишением прав. Поэтому можно сказать, что коррупция в том виде, в котором мы её помним, когда водители отдавали мелкие суммы инспекторам, потихоньку уходит в прошлое Пётр Шкуматов Координатор движения "Синие ведёрки"

Однако в небольших городах даже официальный, сниженный вдвое штраф — серьёзная проблема для водителей. В населённых пунктах вроде районных центров местные жители по-прежнему пытаются давать взятки инспекторам, чем навлекают на себя огромное количество проблем. Этих сложностей можно избежать, достаточно лишь сознавать собственную ответственность на дороге и отвечать по закону.