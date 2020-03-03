Песков напомнил о намерении Путина написать статью о ВОВ к 75-летию Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин планирует написать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне статью о причинах, которые побудили Гитлера напасть на СССР, Мюнхенском сговоре и пакте Молотова — Риббентропа. Так он прокомментировал вопрос о "слухах", что глава государства готовит публикацию.

— Эта информация появилась в конце прошлого года, в конце декабря. И источником этой информации был лично Путин, который встречался с участниками неформального саммита СНГ, анонсировал, что до Дня Победы планирует написать и опубликовать статью о своём видении причин войны, темы в целом, — рассказал он журналистам.

Напомним, на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря Путин назвал верхом цинизма предложение Европарламента отмечать День борьбы с тоталитаризмом и приравнять СССР к нацистской Германии. Президент напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое заключило соглашение с гитлеровской Германией. Он подчеркнул, что Иосиф Сталин не запятнал себя взаимодействием с фюрером, а лидеры Франции и Британии с ним "встречались и бумажки подписывали". Там президент и пообещал, что к 75-летию Победы напишет о ВОВ статью.

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