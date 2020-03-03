Бритни Спирс устроила горячие съёмки с молодым бойфрендом, показав, что такое настоящая страсть

Поп-звезда опубликовала в своём инстаграме серию знойных фото, на которых предстала с Сэмом Асгари — молодым темноволосым тренером, покорившим её сердце. Бритни надела белое боди с кружевами и головокружительным декольте, которое открывало взгляду пышный бюст.

Фото © Instagram / britneyspears

Влюблённые позировали в обнимку, и блондинка нежно прижималась к своему накачанному избраннику. Однако Бритни решила в очередной раз похвастаться своим красавчиком бойфрендом не просто так. На этот раз певица поздравила его с днём рождения, написав милое послание, где сказала, что очень сильно любит Сэма. Парень в свою очередь тоже поделился снимками, отметив, что улыбка звезды — лучший подарок в этот день.

Счастливого дня рождения этому человеку! Я обожаю и люблю его больше всех на свете! Бритни Спирс

Фото © Instagram / britneyspears

Однако артистка сделала подарок не только своему избраннику, но и подписчикам, которые не переставали любоваться страстными влюблёнными. Фанаты отметили, что Бритни выглядит по-настоящему счастливой, и назвали пару самой горячей в мире.

Самая страстная пара на свете Giannawyattt<br/>

Королева горячих парней Cortes.sant

Фото © Instagram / britneyspears

Отношения Бритни Спирс и Сэма Асгари завязались в 2016 году после съёмок клипа на песню певицы Slumber Party. Несмотря на разницу в возрасте, пара быстро нашла общий язык и бурный роман перерос в крепкие стабильные отношения. Парень поддерживал любимую, когда она оказалась в лечебнице, не справившись с переживаниями из-за болезни отца. А недавно Сэм признался, что хочет жениться на звезде, пишет The Sun.