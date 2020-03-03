Песков — об упоминании Бога в конституции: Россия останется светским государством

Россия остаётся светским государством, несмотря на предложение внести упоминание о Боге в конституцию. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что ещё до принятия поправок в основной закон будет проведена "широкая кампания" по разъяснению их текста.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля.

Как уже сообщал Лайф, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в основной закон. Второе чтение запланировано на 10 марта, а третье — на 11 марта.