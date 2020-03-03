Песков ответил на вопрос о возможности конфронтации России и Турции в Идлибе

В Кремле надеются, что Россия и Турция способны благодаря тесному контакту исключить непосредственную конфронтацию военных двух стран в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тесному контакту и диалогу между военными двух стран, — сказал он.

Напомним, сирийская провинция Идлиб частично контролируется войсками Турции и боевиками, которых армия этого государства поддерживает. Российские военнослужащие находятся в Сирии по просьбе властей этого государства, их цель — обеспечение и поддержание мира в стране.

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