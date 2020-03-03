Глава Минздрава рассказал о состоянии вернувшегося из Италии россиянина с коронавирусом

Состояние 29-летнего россиянина Давида Берова, у которого после возвращения из Италии подтвердили наличие уханьского коронавируса, удовлетворительное. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Пациент чувствует себя удовлетворительно. Все контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением. Обстановка абсолютно спокойная. Новых подтверждённых случаев нет , — сказал он журналистам.

На данный момент в России зафиксировано шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, двое граждан Китая были выписаны из больниц в Тюмени и Чите после выздоровления. Трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находятся под карантином в Казани. Шестым пациентом стал Давид Беров, который пребывает в инфекционной больнице № 1 в Москве.