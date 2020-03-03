Песков заявил, что внесённые Путиным поправки прошли юридическую экспертизу

Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в конституцию получили положительный отзыв у юристов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал некоторые экспертные оценки насчёт того, что процесс внесения изменений в основной закон якобы противоречит законодательству.

— Как вы понимаете, юристы в Думе и в Администрации Президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок, поэтому юридическая экспертиза проводится и уже была проведена, — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что предложенный способ внесения изменений в конституцию и их вступления в силу не запрещён действующим законом. А за дальнейшими пояснениями он призвал обращаться в рабочую группу по подготовке поправок.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля.