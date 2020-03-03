Армию России нельзя представить без женщин, заявил Шойгу

В Вооружённых силах России насчитывается свыше 41 тысячи женщин-военнослужащих и год от года их число растёт. Только в прошлом году за успехи в службе женщины получили 128 государственных наград. В 24 случаях они боевые. А ведомственными наградами отмечены почти восемь тысяч женщин. Такие данные в ходе селекторного совещания Министерства обороны России привёл глава ведомства Сергей Шойгу.

— Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В вооружённых силах проходят службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них около четырёх тысяч — офицеры, в том числе 44 полковника. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны России Шойгу отметил, что стремление девушек связать свою жизнь с армией во многом складывается в довузовских образовательных организациях ведомства.

— В Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учится свыше тысячи девушек, в Кызылском президентском кадетском училище — 80. Отдельно отмечу, что сейчас более 30 тысяч женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях вооружённых сил, — добавил министр.

Отметим, со словами особой благодарности министр обороны Сергей Шойгу обратился к матерям и жёнам военнослужащих.

— На них, на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта, — заявил министр.

Как сообщал Лайф, ранее стал известен текст поздравительных открыток на 8 Марта от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что прекрасный пол делает этот мир добрее.