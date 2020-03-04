Исчезновение "Циклопа". С чего началось "проклятие" Бермудского треугольника

"Циклоп" не видит опасности

Фото © Public Domain

Участок океана между Майами, границей Бермудских островов и Пуэрто-Рико на карте образует треугольник. Но в начале прошлого века никто ещё не знал, что Бермудский треугольник вскоре станет синонимом таинственного и жуткого места, куда лучше не соваться. Хотя недобрые слухи о тех краях ходили с середины XIX века, но чаще их списывали на морской фольклор и байки. В середине февраля 1918 года грузовой пароход "Циклоп" вышел с острова Барбадос — его конечным маршрутом был американский порт Норфолк, штат Вирджиния. То есть корабль должен был пройти на север, двигаясь недалеко от американских берегов.

Первая мировая война была в разгаре. В морях то и дело появлялись немецкие подлодки, и путешествие могло стать опасным. Однако в такой близости от берегов США ни нападений подлодок, ни минных полей, которые могли бы стать причиной гибели транспортника, не фиксировали. Поэтому экипаж не слишком нервничал, отправляясь в путь. Тем не менее 4 марта "Циклоп" перестал выходить на связь.

Исчезновение гиганта

Фото © Public Domain

Море было тихим. Погода стояла ясная, поэтому шторм точно не мог потопить корабль, на борту которого находилось 306 человек. "Циклоп" был одним из крупнейших кораблей американского военного флота, поэтому ВМС были крайне заинтересованы отыскать его поскорей. Тем более что пароход длиной 180 метров довольно сложно не заметить, если он, например, встал из-за поломки двигателя или по другой причине.

В море отправились десятки кораблей. Они обыскали морскую локацию вдоль и поперёк в тех направлениях, куда даже теоретически мог уйти корабль, учитывая его курс и скорость хода. Но ничего. Ни следов нефтепродуктов, ни шлюпок, ни мало-мальских дрейфующих обломков. Корабля словно и не существовало вовсе. Он даже не успел отправить сигнал SOS, словно сгинул в одно мгновение. "Только Бог и море знают, что произошло с кораблём", — сказал тогдашний президент США Вудро Вильсон, когда многодневные поиски не увенчались успехом.

Тайна Бермудского треугольника

Поиски закончились безрезультатно в начале мая. В СМИ появлялись самые разные теории. По одной из наиболее экстравагантных, виновником трагедии был назван гигантский кальмар, который якобы всплыл и своими щупальцами утянул пароход на дно морское. Наиболее рациональная теория звучала так: один из двигателей "Циклопа" барахлил, поэтому из порта он вышел на пониженном ходу. Дело не критичное, но корабль могло ощутимо раскачивать. В результате марганцевая руда, находящаяся в трюме, могла переместиться и создать крен.

В результате корабль перевернулся и ушёл на дно. По второй версии, марганцевая руда могла взорваться — и вода затопила корабль. Но тогда были бы обломки. Все эти версии, даже теория про кальмара, оставляли хотя бы минуту на то, чтобы радист мог отправить сигнал SOS. Но его не было. В итоге исчезновение "Циклопа" стало одной из самых неразрешимых загадок в истории американского флота. Отгадки нет и сегодня. Но с момента исчезновения "Циклопа" Бермудский треугольник окончательно получил славу недоброго места. Она лишь окрепла и стала более ужасающей в середине XX века, когда корабли и самолёты начали пропадать там куда чаще, чем раньше.