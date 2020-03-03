В Москве спасли из горящей квартиры двух хорьков

Спасатели вынесли из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве женщину и двух её пушистых питомцев — хорьков. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

— Как только мы вскрыли дверь, сразу увидели, как к нам по задымлённому коридору ползут два хорька. Хорьки спокойно пошли на руки. Как будто ждали от нас помощи и защиты, — вспоминает начальник караула 52-й пожарно-спасательной части Михаил Солдатов.

Сотрудники МЧС вывели из ванной хозяйку квартиры и помогли ей выйти на улицу, где передали бригаде скорой помощи. Они также нашли переноску хорьков, чтобы зверьки не разбежались, пока квартира проветривается. После того как жильцам разрешили вернуться домой, спасатели налили новым друзьям воды и попрощались.

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