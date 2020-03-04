"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум в голом наряде невесты, не оставив зрителям шансов отвести взгляд
23-летняя красавица блистала на Неделе моды в Париже, окончательно забыв о стеснении.
Девушке оказалось мало восхищённых взглядов зрителей, и она решила поделиться откровенными кадрами с подписчиками в "Инстаграме". На фото Белла предстала в эффектном белом платье от Vivienne Westwood. Пышные рукава, сочетание атласа с кружевами, а на талии — кожаный ремень и кинжал в ножнах.
Однако у образа модели была ещё более яркая деталь. Прозрачное платье в области груди, а Белла при этом не надела бюстгальтер. Но, похоже, красотку давно не смущают подобные эксперименты. Она продефилировала по подиуму с неизменно серьёзным и невозмутимым видом.
Фото © Instagram/bellahadid
У девушки почти 29 млн подписчиков, которые и так с нетерпением ждут каждое фото своей любимицы. Однако эти кадры привели их в восторг. Творение дизайнеров известного бренда в сочетании с красотой модели просто не оставили им шансов. Они начали ставить под фото свои сердечки, которых за несколько часов оказалось более полумиллиона.
Потрясающее дефиле
Прекрасный наряд
Видео © Instagram / bellahadid
Кажется, ты кое-что забыла
Белла Хадид — американская модель родом из Лос-Анджелеса. Она пошла по стопам мамы Иоланды Хадид, которая работала в модельной индустрии. Старшая сестра красавицы Джиджи тоже её прямая конкурентка. Обе девушки постоянно появляются на обложках всемирно известных журналов, сотрудничают с популярными брендами и имеют многомиллионную аудиторию. Однако недавно именно Беллу назвали самой красивой женщиной в мире, пишет The Sun.