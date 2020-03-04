"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум в голом наряде невесты, не оставив зрителям шансов отвести взгляд

Девушке оказалось мало восхищённых взглядов зрителей, и она решила поделиться откровенными кадрами с подписчиками в "Инстаграме". На фото Белла предстала в эффектном белом платье от Vivienne Westwood. Пышные рукава, сочетание атласа с кружевами, а на талии — кожаный ремень и кинжал в ножнах.

Фото © Instagram / bellahadid

Однако у образа модели была ещё более яркая деталь. Прозрачное платье в области груди, а Белла при этом не надела бюстгальтер. Но, похоже, красотку давно не смущают подобные эксперименты. Она продефилировала по подиуму с неизменно серьёзным и невозмутимым видом.

Фото © Instagram/bellahadid

У девушки почти 29 млн подписчиков, которые и так с нетерпением ждут каждое фото своей любимицы. Однако эти кадры привели их в восторг. Творение дизайнеров известного бренда в сочетании с красотой модели просто не оставили им шансов. Они начали ставить под фото свои сердечки, которых за несколько часов оказалось более полумиллиона.

Потрясающее дефиле belswife

Прекрасный наряд mmadailein

Видео © Instagram / bellahadid

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