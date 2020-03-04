Мама не верила рассказам детей о призраке в доме, но правда оказалась ещё ужаснее

Однажды 9-летняя дочь Лии Рози позвала на помощь, когда играла в своей комнате на втором этаже. Женщина бросилась наверх и обнаружила малышку в слезах. Девочка застыла на месте и указывала пальцем на окно, утверждая, что видела призрачного мужчину. А спустя несколько дней на привидение пожаловалась и младшая дочь.

Фото © Twitter / brainboredcom

Я заверила дочку, что ей просто показалось. Но потом дети стали жаловаться на "призрака" всё чаще и чаще. В какой-то момент они даже перестали одни подниматься на второй этаж. Я подумала, это просто такой период в их развитии, и стала искать информацию на форумах Лиа Макклоу

Но вскоре маме самой пришлось оказаться на месте детей. Оставшись дома одна, Лиа услышала странный шум наверху. Напуганная британка быстро набрала номер подруги и пошла посмотреть, что происходит, по пути убеждая себя, что никаких привидений не существует. Однако, когда резко открыла дверь в спальню, застыла от страха. Перед Рози стоял мужчина и смотрел прямо в глаза. Незнакомец схватил её, затащил в комнату и сказал, чтобы она не кричала. Но женщина смогла отбиться от нападавшего и бросилась за помощью, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / brainboredcom

Приехавшие на место стражи порядка в доме уже никого не нашли. Однако две недели спустя девушка проснулась ночью от полицейских сирен, и всё стало ясно. "Призраком" оказался 29-летний Питер Хорнби — сын престарелой соседки, который тайно пробирался и к матери, и в дом Макклоу. Парня обвинили в краже со взломом и нападении и приговорили к 2,5 года тюрьмы.

Фото © Twitter / brainboredcom Питер Хорнби, преступник

Даже сейчас дети боятся подниматься на второй этаж без меня. У меня сердце разрывается оттого, что я была вынуждена сказать им, что призрак в их спальне оказался вполне реальным монстром — нашим неприятным соседом Лиа Макклоу