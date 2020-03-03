Суд сократил срок водителю снегохода, по вине которого погиб прокурор

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Во Владимире сократили срок бывшему сотруднику УФСИН, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб 30-летний сотрудник прокуратуры. Корреспондент Лайфа присутствовал в зале суда, а также пообщался с адвокатом Алексея и его супругой.

ДТП произошло 17 ноября 2018 года. Следствие установило, что на момент аварии обвиняемый находился за рулём снегохода, а погибший сидел на месте пассажира. При этом отмечается, что мужчина не имел навыков управления транспортным средством. На скорости около 80 километров в час водитель не справился с техникой, из-за чего снегоход съехал в кювет.

Приговор в отношении 42-летнего водителя был вынесен в апреле 2019 года. В своё оправдание он утверждал, что за рулём якобы был сам погибший, но суд это во внимание не принял. Защита представила новые доказательства, якобы подтверждающие его слова. Дело было пересмотрено, в результате чего срок обвиняемому был сокращён на полгода — до четырёх лет шести месяцев.

— Апелляционная инстанция снизила срок на полгода, но нас это не устраивает, потому что мы хотим добиваться полного оправдания. Алексей не виновен. Мы будем добиваться кассации, если потребуется, и дальше. Будем делать всё, что возможно, всеми правовыми методами будем бороться за победу, — рассказал адвокат обвиняемого Лайфу.

С решением суда не согласна и супруга Алексея. По её мнению, родственники погибшего оклеветали её мужа. Она подчеркнула, что будет бороться до конца, чтобы добиться оправдания супруга.

Ранее Лайф сообщал о том, что бывший министр здравоохранения Омской области погиб, катаясь на снегоходе по лесу.

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