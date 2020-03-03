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Суд сократил срок водителю снегохода, по вине которого погиб прокурор

Авария произошла в ноябре 2018 года. Транспорт с мужчинами слетел в кювет.

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Видео © LIFE

Во Владимире сократили срок бывшему сотруднику УФСИН, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб 30-летний сотрудник прокуратуры. Корреспондент Лайфа присутствовал в зале суда, а также пообщался с адвокатом Алексея и его супругой.

ДТП произошло 17 ноября 2018 года. Следствие установило, что на момент аварии обвиняемый находился за рулём снегохода, а погибший сидел на месте пассажира. При этом отмечается, что мужчина не имел навыков управления транспортным средством. На скорости около 80 километров в час водитель не справился с техникой, из-за чего снегоход съехал в кювет.

Приговор в отношении 42-летнего водителя был вынесен в апреле 2019 года. В своё оправдание он утверждал, что за рулём якобы был сам погибший, но суд это во внимание не принял. Защита представила новые доказательства, якобы подтверждающие его слова. Дело было пересмотрено, в результате чего срок обвиняемому был сокращён на полгода — до четырёх лет шести месяцев.

Апелляционная инстанция снизила срок на полгода, но нас это не устраивает, потому что мы хотим добиваться полного оправдания. Алексей не виновен. Мы будем добиваться кассации, если потребуется, и дальше. Будем делать всё, что возможно, всеми правовыми методами будем бороться за победу, — рассказал адвокат обвиняемого Лайфу.

С решением суда не согласна и супруга Алексея. По её мнению, родственники погибшего оклеветали её мужа. Она подчеркнула, что будет бороться до конца, чтобы добиться оправдания супруга.

Ранее Лайф сообщал о том, что бывший министр здравоохранения Омской области погиб, катаясь на снегоходе по лесу.

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