Водители "Яндекс.Такси" начали портить рейтинг пассажирам с подпиской "Яндекс.Плюс"

Сразу несколько источников в таксопарках Москвы сообщают о том, что водители, подключённые к системе "Яндекс.Такси" через партнёрские компании, начали сознательно занижать рейтинг пассажирам, у которых подключена подписка "Яндекс.Плюс". Водители объясняют такие решения нежеланием зарабатывать меньше денег с таких заказов и находят любые причины, чтобы занизить рейтинг клиенту.

Основными причинами, которые водители указывают в специальном приложении "Яндекс.Такси", стали "проблема с оплатой" и "конфликтный пассажир". При этом сами водители отмечают, что оказались заложниками ситуации и не видят другого выхода для того, чтобы привлечь внимание к проблемам взаимоотношений с системой "Яндекс.Такси".

Напомним, что сервис "Яндекс.Такси" запустил в мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров 1 марта 2020 года. Водитель после окончания поездки может оценить поведение клиента от одного до пяти баллов. Сам рейтинг считается как средневзвешенное число, но оценки за недавние поездки будут влиять на результат сильнее, чем старые. Если у клиента высокий средний балл (например, 4,9), то его заказы станут приоритетными для такси. Что будет в случае снижения рейтинга и как изменится стоимость поездки для клиента, в "Яндекс.Такси" не сообщают.