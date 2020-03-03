Студентка заложила Merсedes ради учёбы в МГИМО, но его похитил директор ломбарда

Студентке факультета управления и политики в МГИМО остро не хватало денег на оплату обучения. Семья нашла вариант — мама девушки переоформила на дочь свой Merсedes-Benz CLA 200 и предложила заложить его в ломбард за два миллиона рублей. Девушка рассчитывала накопить нужную сумму для возврата семейного автомобиля в течение четырёх лет, однако получилось это сделать намного раньше. Впрочем, к тому моменту "мерседеса" в ломбарде уже давно не было.