У 23 иранских депутатов подтверждён коронавирус

У 23 депутатов меджлиса Ирана подтвердили наличие смертельно опасного уханьского коронавируса. Об этом объявил вице-спикер однопалатного парламента Абдольреза Месри.

— На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов, — цитирует парламентария портал YJC.

Месри сообщил, что запланированные встречи депутатов с населением отменяются, и рекомендовал членам меджлиса временно "прервать общение с людьми, чтобы не навредить им". Он добавил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, законодательный орган продолжит работу.

По последним данным, жертвами уханьского заболевания в Иране стали 77 человек, число инфицированных составляет 2336. Ранее заболевание подтвердили у замминистра здравоохранения республики Ираджа Харирчи. А накануне в Тегеране скончался высокопоставленный чиновник Сейед Мохаммад Мирмихаммади.